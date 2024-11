Diretta Sicilia Meteo Allerta Meteo arancione e gialla in Sicilia, forti piogge

La Protezione Civile emette allerta meteo per la Sicilia per lunedì 11 novembre 2024. Preallerta arancione per il versante ionico nord-orientale