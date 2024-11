Meteo Sicilia in peggioramento, allerta gialla in tutta l’isola

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per tutta la Sicilia a causa di previsioni di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Secondo il bollettino, i settori orientali, meridionali e occidentali dell’isola potrebbero registrare precipitazioni da isolate a sparse, con accumuli localmente moderati. Anche i restanti settori saranno interessati da piogge da isolate a sparse, con accumuli generalmente deboli.

Autunno siccitoso

L’autunno, nonostante sia ormai nella sua fase centrale, sta deludendo le aspettative in termini di precipitazioni. Dall’inizio di novembre, nessuna perturbazione organizzata ha contribuito ad alleviare la siccità che persiste da mesi. Le piogge sparse che stanno interessando l’isola non sono sufficienti a risolvere la situazione.

Evoluzione meteo

Un calo del geopotenziale in quota sta favorendo l’ingresso di aria più fresca orientale, causando piogge sparse, in particolare nei settori orientali della Sicilia, e un primo calo delle temperature. Oggi e domani, giovedì 7 novembre 2024, la nuvolosità aumenterà su tutta l’isola, con deboli precipitazioni previste anche nei settori settentrionali, tra palermitano e messinese. Le precipitazioni più intense, localmente moderate, interesseranno i settori centrali e orientali, in particolare l’area etnea, le zone ioniche e l’ennese. Domani, anche il settore meridionale orientale potrebbe essere coinvolto. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, mentre i venti saranno deboli o moderati durante i temporali. Nei prossimi giorni, si prevedono ancora locali instabilità, ma senza perturbazioni significative.