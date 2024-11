Un siciliano fortunato al 10eLotto, vinti 50mila euro con un ‘9 Oro’

La dea bendata ha baciato la Sicilia nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 31 ottobre. Come riporta Agipronews, nell’isola sono stati vinti complessivamente 69.490 euro. La vincita più alta, di 50mila euro, è stata registrata a Taormina, in provincia di Messina, grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e l’opzione Lottopiù. Altre vincite sono state realizzate a Milazzo, sempre in provincia di Messina, con 13.950 euro, e a Siracusa con 5.540 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia oltre 3,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Successo anche al 10eLotto, vinti 60mila euro

Fortunata per i siciliani si è rivelata anche l’estrazione del 10eLotto di giovedì 31 ottobre. In quella data, come sottolinea Agipronews, un giocatore di Cefalù, provincia di Palermo, ha vinto 50mila euro grazie a un ‘9 Oro’. Successivamente, nel concorso di sabato 2 novembre, sono stati vinti altri 10mila euro a Catania. Il bottino totale per la regione dal 10eLotto sale così a 60mila euro. L’ultima estrazione ha distribuito in tutta Italia premi per oltre 19 milioni di euro, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall’inizio dell’anno.