Camminava tranquillo sul marciapiede, travolto e ammazzato da Smart in Viale Regione

Viale Regione Siciliana è stato teatro ieri di un drammatico incidente in cui ha perso la vita Antonino Cangemi, 66enne residente nella zona. L’uomo stava camminando sul marciapiede all’altezza di via Perpignano, quando è stato investito da una Smart fuori controllo che lo ha scaraventato sulla carreggiata. Poco dopo, una Fiat 500 che sopraggiungeva non è riuscita ad evitarlo e lo ha travolto.

Tentativi di rianimazione purtroppo vani

Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo, ma i traumi riportati nell’impatto si sono rivelati troppo gravi. I carabinieri e gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Indagini in corso, traffico rallentato

Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale per chiarire le responsabilità dell’accaduto. Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze dei conducenti e acquisito i video delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Per consentire le operazioni, il traffico sul viale Regione Siciliana ha subito pesanti rallentamenti, creando disagi alla circolazione nel giorno festivo. Grande lo sconforto tra i familiari della vittima, accorsi sul luogo della tragedia.