Meteo Sicilia, svolta in arrivo? Cosa aspettarsi dopo il 6 novembre

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), la Sicilia si prepara ad un cambiamento delle condizioni meteorologiche a partire dal 6/7 novembre. Si prevede un abbassamento dei geopotenziali in quota, con l’arrivo di aria più fresca proveniente da est. Sebbene non si possa ancora parlare di piogge diffuse e organizzate, i modelli previsionali, come quello di Reading, suggeriscono un possibile ritorno dell’instabilità atmosferica sul Canale di Sicilia. L’evoluzione di questa tendenza va monitorata con attenzione nei prossimi giorni per confermare l’effettivo indebolimento dell’anticiclone e l’arrivo delle precipitazioni.

Previsioni Meteo per Lunedì 4 Novembre 2024

Per la giornata di lunedì 4 novembre 2024, le previsioni indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte del territorio siciliano. Un aumento della nuvolosità è atteso nelle ore centrali della giornata, in particolare nelle zone montuose, dove potrebbero verificarsi deboli e isolati fenomeni. Foschie dense e banchi di nebbia potrebbero interessare le valli e le pianure durante la notte, al primo mattino e in serata.

Temperature, Venti e Mari

Le temperature rimarranno prevalentemente stazionarie. I venti saranno deboli e di direzione variabile, o a tratti assenti, durante la notte, il mattino e la sera. Nelle ore centrali del giorno, si prevede un regime di brezza con debole intensità. Tutti i mari che circondano la Sicilia si manterranno quasi calmi o poco mossi.

Tendenza per i prossimi giorni

L’attenzione rimane focalizzata sull’evoluzione della situazione meteorologica nei prossimi giorni, con la possibilità di un’influenza di aria più fresca da est a partire dal 6/7 novembre. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni per ulteriori dettagli sull’arrivo e l’intensità delle possibili precipitazioni.