Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella sua casa a Caltavuturo, in provincia di Palermo

Tragedia nel Palermitano, uomo trovato morto in casa

Un uomo di 50 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Giovanni Falcone a Caltavuturo, in provincia di Palermo. La tragica scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto.

Intervento di soccorritori e forze dell’ordine

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118, che hanno constatato il decesso.

Ipotesi sulle cause del decesso

Al momento, le cause della morte rimangono da accertare. L’ipotesi iniziale, in attesa di ulteriori indagini, è quella di un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava da solo in casa.