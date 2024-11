Lidl assume in Sicilia, opportunità di lavoro anche senza esperienza

Lidl offre numerose opportunità di lavoro in Sicilia, con posizioni aperte per profili specializzati e part-time

Lidl Italia, importante realtà nella Grande Distribuzione Organizzata, sta ampliando la propria presenza in Sicilia con l’apertura di nuove posizioni lavorative in diverse province, tra cui Palermo, Catania, Siracusa, Niscemi e Castelvetrano. Questa iniziativa mira a rafforzare il servizio clienti e ottimizzare la gestione dei punti vendita attraverso l’innovazione e l’efficienza.

Posizioni aperte per profili specializzati

L’azienda ricerca figure professionali con esperienza specifica, come il Construction Manager a Palermo, responsabile della supervisione dei progetti di costruzione e ammodernamento dei punti vendita. Questo ruolo richiede una laurea in Ingegneria Edile/Civile o Architettura, esperienza pluriennale nella gestione di cantieri e competenze in problem solving, pianificazione e negoziazione. Lidl ricerca anche un Area Manager a Palermo, con laurea in ambito economico-gestionale ed esperienza nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Questa figura si occuperà di garantire la qualità del servizio, la soddisfazione dei collaboratori e l’ottimizzazione dei costi, dimostrando capacità di leadership, analisi e problem solving. Per la sede di Castelvetrano, Lidl è alla ricerca di uno Store Manager, responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. Il candidato ideale possiede una laurea in ambito economico, esperienza nella gestione delle risorse, orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi, oltre a spiccate doti comunicative e relazionali.

Opportunità di lavoro part-time

Lidl offre anche diverse opportunità di lavoro part-time. Per le sedi di Niscemi, Castelvetrano e Siracusa, si ricerca un Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali. Questa posizione è ideale per studenti universitari, lavoratori part-time o giovani under 25 che desiderano entrare nel mondo del lavoro. I requisiti includono il diploma di maturità, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità. Lidl offre anche posizioni di Apprendista Addetto alle Vendite part-time a Catania e Castelvetrano, rivolte a giovani tra i 18 e i 29 anni senza esperienza pregressa nella GDO. Questa opportunità consente di acquisire competenze nel settore della Grande Distribuzione, svolgendo diverse attività all’interno del punto vendita. I requisiti includono il diploma di scuola media superiore, predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente, flessibilità e attitudine al lavoro di squadra. Infine, per la sede di Catania, Lidl ricerca un Operatore di Filiale part-time, che si occuperà delle attività operative all’interno del punto vendita, come l’organizzazione dei prodotti sugli scaffali e la pulizia degli spazi. I requisiti per questa posizione includono orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità, flessibilità e capacità di multitasking.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Gli interessati possono candidarsi alle posizioni aperte visitando la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Lidl. Nella piattaforma online, è possibile consultare tutte le offerte di lavoro, selezionare la posizione desiderata, caricare il proprio curriculum vitae e compilare il modulo di candidatura. Utilizzando la parola chiave “Sicilia” nel motore di ricerca interno, è possibile visualizzare tutte le opportunità di lavoro disponibili nella regione.