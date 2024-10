Incidente sul lavoro, muore uomo di 60 anni

Un falegname di 60 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente sul lavoro nella sua falegnameria situata in via Pio La Torre a Piano Tavola, frazione di Belpasso.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di evitare dei pannelli di legno che stavano per cadergli addosso. Nel tentativo di scansarli, sarebbe caduto battendo violentemente la testa contro un macchinario. L’impatto gli sarebbe stato fatale, morendo sul colpo.

L’allarme e i soccorsi

Un operaio presente nella falegnameria al momento dell’incidente ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

Indagini e riscontri

I Carabinieri della Stazione di Belpasso e della Compagnia di Paternò sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini del caso. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della falegnameria avrebbero confermato la dinamica dell’incidente. Il magistrato, giunto sul luogo dell’incidente, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.