Sicilia baciata dal sole e picchi di 26 gradi: previsioni meteo fino a Ognissanti

L’anticiclone domina la scena meteorologica siciliana, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della settimana. Stabilità e sole saranno protagonisti in tutte le province, con solo qualche sporadico addensamento nuvoloso di passaggio. Questa la previsione del meteorologo Francesco Nucera di 3BMeteo.

Possibili nubi basse nelle ore notturne

Durante le ore notturne, potrebbero formarsi nubi basse nelle zone interne del palermitano e del nisseno. Un lieve aumento della variabilità è previsto tra giovedì e venerdì, dovuto all’infiltrazione di aria umida. Addensamenti più consistenti, ma senza conseguenze e in rapido diradamento durante il giorno, sono attesi tra il messinese ionico e il catanese, soprattutto tra la notte e il primo mattino.

Weekend discreto, ma previsioni da confermare

Per il weekend, le previsioni attuali indicano tempo discreto, ma data la distanza temporale, la conferma è ancora prematura. Le temperature si manterranno miti e stazionarie, con massime che raggiungeranno i 24-26°C ad Agrigento, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Caltanissetta, Enna e Ragusa registreranno temperature massime leggermente inferiori, tra i 20 e i 22°C. Le minime oscilleranno mediamente tra i 14 e i 18°C. Venti moderati di direzione sud-est soffieranno lungo il Canale di Sicilia, con mare mosso in graduale attenuazione.

Siccità persistente: l’appello al risparmio idrico

Purtroppo, ad eccezione di qualche debole piovasco previsto per giovedì, non sono attese precipitazioni nel medio termine, per almeno 8-10 giorni. La siccità, dunque, persiste, rendendo necessario un uso parsimonioso delle risorse idriche. Le temperature si manterranno qualche grado sopra la media stagionale fino a giovedì, per poi avvicinarsi ai valori tipici del periodo nel fine settimana. Nonostante questo lieve calo termico, il tempo stabile continuerà a prevalere.