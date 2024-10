Vince 200.000 euro al Gratta e Vinci, festa in provincia di Palermo

Un fortunato giocatore si è aggiudicato la somma di 200.000 euro con un Gratta e Vinci da 3 euro acquistato in una tabaccheria di Gangi, in Piazza del Popolo. La vincita inaspettata ha generato grande sorpresa ed entusiasmo, sia per il vincitore che per i titolari della ricevitoria.

Caccia alla Fortuna: Cresce l’entusiasmo in paese

L’inattesa vincita ha suscitato grande curiosità e ha spinto molti altri abitanti di Gangi a tentare la fortuna, affollando la tabaccheria nella speranza di replicare la fortunata impresa. La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il paese, alimentando l’entusiasmo generale.