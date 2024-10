Mamma 22enne muore improvvisamente dopo malore: disposta autopsia

Martina, 22 anni, mamma di un bambino piccolo, è morta martedì pomeriggio mentre veniva trasportata all’ospedale di Mazzarino. La giovane, residente a Riesi, ha accusato un malore durante il viaggio di ritorno da Caltanissetta, dove si era recata in mattinata in tribunale con due amici.

Aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso

I medici del pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Mazzarino non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause della morte improvvisa. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno sequestrato la salma e la cartella clinica.

Nessuna ipotesi esclusa dagli inquirenti

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, sebbene sul corpo della ragazza non siano stati riscontrati segni di violenza. L’autopsia chiarirà cosa è accaduto durante il tragitto di ritorno a Riesi e cosa ha provocato il malore fatale. Secondo quanto riportato, Martina non soffriva di patologie pregresse.

Il dolore di parenti e amici

Sui social network, parenti e amici esprimono il loro dolore e sgomento per la tragica scomparsa. “Sei volata via improvvisamente, lasciandoci sgomenti e la scia d’amore che hai lasciato accompagni e doni conforto alla tua famiglia”, scrive una parente.