Palermo, due giovani precipitano con l’auto in una scarpata a Monte Pellegrino

PALERMO – Una coppia di fidanzati, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 16, è rimasta coinvolta in un incidente stradale la scorsa notte a Monte Pellegrino, in via Bonanno. I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto bianca quando, per cause ancora da accertare, l’auto è uscita di strada finendo in una scarpata.

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Palermo, supportati dalle volanti della polizia. I pompieri hanno estratto i due giovani dall’auto incidentata, affidandoli poi alle cure dei sanitari del 118.

Trasferimento a Villa Sofia per accertamenti

I due fidanzati sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia per accertamenti. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi ferite.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente

La polizia municipale, con gli agenti dell’Infortunistica, ha effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto meccanico. Secondo le prime informazioni, i ragazzi stavano facendo ritorno a casa dopo aver raggiunto la cima di Monte Pellegrino. L’auto, nell’affrontare una curva, ha perso aderenza finendo fuori strada e impattando contro una rete paramassi che potrebbe aver evitato conseguenze peggiori.