Giulia Maenza conquista Roma, l’attrice siciliana protagonista alla Festa del Cinema

L’attrice e modella palermitana Giulia Maenza ha catturato l’attenzione del pubblico alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, presentando il film “U.S. Palmese” dei Manetti Bros. Maenza, già nota per i suoi ruoli nella serie TV “La Mafia uccide solo d’estate” e nella seconda stagione di “The Bad Guy”, interpreta Concetta, la figlia del personaggio interpretato da Rocco Papaleo.

Il Sogno di Concetta in “U.S. Palmese”

Nel film, Concetta nutre aspirazioni che superano i confini della sua piccola città natale. Non condivide la passione paterna per il calcio e lo incoraggia ad abbandonare l’idea di finanziare l’ingaggio del calciatore di Serie A Etienne Morville per risollevare le sorti della squadra di calcio Palmese.

“U.S. Palmese”: Uno Sguardo Diverso sul Sud Italia

“U.S. Palmese” offre una prospettiva inedita sul Sud Italia, raccontando la storia e le ambizioni della squadra di calcio di Palmi, in Calabria. Il film propone una riflessione sul calcio moderno, sempre più incentrato sul business e sull’intrattenimento, piuttosto che sui valori sportivi.

Il Calciatore Etienne Morville: Un Simbolo dei Tempi

Il personaggio di Etienne Morville incarna le distorsioni del successo nel mondo del calcio contemporaneo: fama e ricchezza si traducono in arroganza, mancanza di rispetto e ostentazione. Il suo trasferimento dalla Serie A a Palmi avrà un impatto significativo non solo su di lui, ma anche sulla squadra, sugli abitanti e sulle vite dei protagonisti.

Dalle Passerelle al Grande Schermo: il Percorso di Giulia Maenza

Nata a Camporeale, in provincia di Palermo, nel 1999, Giulia Maenza ha iniziato la sua carriera come modella in Sicilia, raggiungendo ben presto il successo internazionale. La sua svolta è arrivata nel 2016, sfilando per Dolce & Gabbana a Palermo. Successivamente, ha collaborato con Donatella Versace ed Elie Saab, diventando la più giovane italiana a sfilare alla Milano Fashion Week.

Il Debutto Cinematografico e il Futuro Promettente

Il debutto cinematografico di Giulia Maenza risale al 2022 con “Il filo invisibile” di Marco Simon Puccioni, seguito dal ruolo nella serie “The Bad Guy” prodotta da Amazon Prime. La sua partecipazione a “U.S. Palmese” rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua promettente carriera cinematografica. Tra moda e cinema, Giulia Maenza continua a stupire, affermandosi come un talento emergente nel panorama artistico italiano.