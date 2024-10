Giovani siciliani vincono ad Affari Tuoi, il sogno di una casa si realizza

Alessia e Francesco, una giovane coppia di Trapani, hanno partecipato alla puntata di “Affari Tuoi” andata in onda martedì 22 ottobre su Rai 1, con il sogno di comprare una casa insieme. Alessia, che lavora nel mondo della scuola e studia per diventare insegnante di sostegno, era accompagnata dal fidanzato Francesco, con il quale condivide una relazione da tre anni, nata grazie ad amicizie in comune. La coppia ha affrontato il gioco con il pacco numero 3, stringendo forte un ciuccio portafortuna appartenente alla nipotina Mia, nata a settembre.

Una Partita Emozionante Tra Offerte e Rifiuti

La partita di Alessia e Francesco è stata un susseguirsi di emozioni, tra la perdita iniziale di 300.000 euro e il rifiuto di diverse offerte del Dottore, tra cui una di 30.000 euro. Nonostante la calma apparente di Francesco, che ha dichiarato di preferire osservare e capire la situazione, la coppia ha dimostrato determinazione e sangue freddo, cambiando il proprio pacco iniziale con il numero 9, un numero carico di significato per Alessia, legato alla nipotina, al nonno scomparso e al fratello. Il conduttore Stefano De Martino ha elogiato la loro strategia e la loro capacità di mantenere la calma, mentre il Dottore ha riconosciuto la loro pericolosità, definendoli una coppia apparentemente pacata ma temibile. Un momento toccante è stato il pensiero rivolto ad Alessia dal pacchista Santino dal Lazio, che le ha augurato di trovare solo delfini e nessuno squalo nelle acque di Trapani.

Il Trionfo e la Dedica Speciale

Alessia e Francesco hanno continuato a rifiutare le offerte del Dottore, spinti dal desiderio di realizzare il loro sogno di acquistare una casa. La tensione è salita alle stelle quando nel pacco numero 10 è stata rivelata la somma di 200.000 euro, sfumata per un soffio. Commossa, Alessia ha ringraziato Stefano De Martino per la sua umiltà e capacità di mettere a proprio agio i concorrenti, prima di rifiutare un’ulteriore offerta di 30.000 euro. La coppia ha infine trionfato, portando a casa un premio di 75.000 euro, un passo importante verso la realizzazione del loro sogno. La scelta del pacco numero 9 si è rivelata fortunata, un omaggio alla piccola Mia e un ricordo affettuoso per le figure importanti nella vita di Alessia.

Un Futuro Più Stabile per la Giovane Coppia

Con la vincita di 75.000 euro, Alessia e Francesco potranno finalmente iniziare a costruire un futuro più stabile, lasciando l’affitto e investendo nell’acquisto di una casa. La loro partecipazione ad “Affari Tuoi” si è conclusa con un lieto fine, coronando il loro sogno e regalando loro un’esperienza indimenticabile.