Meteo Sicilia, è cambiato tutto: allerta nubifragi e grandinate lampo

Il bel tempo degli ultimi giorni sta per lasciare spazio a un’intensa perturbazione che interesserà la Sicilia. Lievi piogge sparse, provenienti dal Canale di Sicilia, hanno già iniziato a interessare l’isola, preannunciando un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Come riporta il Centro Meteorologico Siciliano, l’ingresso di una massa d’aria fresca atlantica nel Mediterraneo centro-occidentale ha generato un minimo depressionario in prossimità della Tunisia. Il suo spostamento verso est, in direzione del Canale di Sicilia, causerà la risalita di correnti umide sciroccali. L’interazione tra queste correnti e quelle più fresche provenienti da ovest/nord-ovest darà origine a una fase di intenso maltempo nelle prossime ore.

Temporali e nubifragi previsti, soprattutto nelle zone occidentali

Dalla seconda parte di oggi, e soprattutto tra la notte e la mattina di sabato 19 ottobre 2024, è prevista la formazione di un sistema temporalesco a V che interesserà le zone centro-occidentali della Sicilia. Le aree più colpite saranno probabilmente le isole Egadi e le province di Trapani e Agrigento occidentale, dove si prevedono accumuli di pioggia localmente superiori ai 100 mm. In queste zone sono attesi temporali, anche a carattere di nubifragio, che si sposteranno progressivamente verso le province di Palermo e Agrigento centro-meridionale. Durante i temporali più intensi, sono possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Il maltempo si estenderà a tutta l’isola, con particolare attenzione alle zone ioniche

Il sistema temporalesco si sposterà gradualmente verso est, interessando anche il resto dell’isola, in particolare le zone meridionali delle province di Agrigento e Caltanissetta. Un’intensificazione dei fenomeni è prevista nel corso di sabato anche nel Messinese, inizialmente meno colpito, a causa del probabile effetto Alcantara, e sulle zone ioniche dell’isola. Questa situazione richiederà particolare attenzione, poiché il richiamo di correnti umide sciroccali dallo Ionio alimenterà nuovamente il sistema temporalesco tra le province di Ragusa e Siracusa, e tra Catania e Messina ionica, soprattutto tra l’Etna e i Monti Peloritani, favorendo nuovi temporali a carattere di nubifragio.

Calo delle temperature previsto

La fase di maltempo porterà anche a un deciso calo delle temperature, che si attesteranno su valori più consoni al periodo nelle prossime ore e nei giorni successivi.