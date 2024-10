Comicità siciliana a Striscia, tornano Friscia e Lipari

Da lunedì 14 ottobre, il tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la notizia”, accoglie nuovamente i comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. La coppia, al suo quarto anno consecutivo e con 182 puntate alle spalle, guiderà il programma in onda su Canale 5 alle 20:35, fino al 7 dicembre. Friscia, 53 anni, esprime la sua gioia per il ritorno, paragonandolo ad un ritorno a casa tra specialità culinarie siciliane. Scherzosamente, ipotizza di prolungare la permanenza a “Striscia” fino ad agosto, data la piacevole esperienza. Inoltre, rivendica il suo ruolo di conduttore e di “Velino”, sottolineando l’efficacia della sua “cover” per gli addominali.

Friscia e Lipari: un duo comico collaudato

L’entusiasmo è condiviso anche da Roberto Lipari, 34 anni, che ironizza sulla presenza del Velino Gianluca Briganti. Lipari si dice felice di tornare dietro al bancone di “Striscia”, pur esprimendo preoccupazione per la presenza di Briganti, che avrebbe infranto il sogno di Friscia di essere il Velino. Lipari promette di aiutare il collega a superare il “trauma”. Entrambi i comici palermitani hanno già collaborato con “Striscia la notizia” come inviati: Friscia imitando Beppe Grillo e Lipari curando una rubrica.

Dopo Hunziker e Frassica, spazio alla comicità palermitana

Il ritorno di Friscia e Lipari segue la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica. I due comici siciliani sono pronti per questa nuova edizione e commentano con ironia la presenza del Velino Gianluca Briganti. Il cambio di conduzione a “Striscia la Notizia” è un evento ricorrente, che vede alternarsi diversi presentatori, ognuno con il proprio stile, al timone del tg satirico di Antonio Ricci.

Un’edizione ricca di novità

Lipari, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, commenta l’alternanza tra coppie di conduttori provenienti da realtà geografiche diverse, come la Sicilia e la Svizzera, definendola un’interessante combinazione. Elogia inoltre Nino Frassica, definendolo un maestro della comicità surreale. Friscia, dal canto suo, si dichiara onorato di succedere a Frassica. Tra le novità di quest’anno, oltre alla presenza del Velino Gianluca Briganti, ci sono i nuovi inviati Fabio ed Eleonora Caressa.