L’inferno sulla Palermo-Sciacca nel “tratto della morte” di Giacalone, ecco chi sono i 3 morti

Il terribile incidente stradale lungo la strada statale Palermo-Sciacca è avvenuto stamattina. Lo scontro frontale, avvenuto al chilometro 13, ha coinvolto una Mercedes Classe C e una Toyota Rav, provocando la morte di tre persone e il ferimento di tre bambini.

Vittime e feriti

Le vittime sono Riccardo Pardi, 51 anni, residente a Palermo, che si trovava alla guida della Toyota Rav, e i coniugi tunisini Walid Moussa, di 42 anni, e Zina Koski Moussa, di 44 anni, occupanti la Mercedes Classe C. I tre figli minori della coppia, di 4, 6 e 8 anni, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Due dei bambini versano in gravi condizioni, mentre il terzo ha riportato ferite meno serie.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra le due vetture è stato violentissimo. La Mercedes, che viaggiava da Agrigento in direzione Palermo, si è scontrata frontalmente con la Toyota guidata dal palermitano. L’urto ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli, rendendo estremamente complesse le operazioni di soccorso.

Intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’elisoccorso è stato allertato per il trasporto immediato dei bambini feriti all’ospedale Di Cristina. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le vittime dalle lamiere contorte dei veicoli. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente. La strada statale Palermo-Sciacca è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.