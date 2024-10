55 nuovi posti a tempo indeterminato, il Policlinico rafforza il suo team

Il Policlinico Paolo Giaccone ha deliberato la stabilizzazione di 55 infermieri, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lettera b) legge 234/2021, ossia i 18 mesi di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2023.

Data di Inizio Servizio

Come prevede la delibera 1026 del 9 Ottobre, in pubblicazione domenica prossima, i 55 collaboratori sanitari infermieri prenderanno servizio dal prossimo 1° Novembre.

Dichiarazioni della Direttrice Generale

“La stabilizzazione di queste figure professionali – commenta la Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – rappresenta una tappa fondamentale per il rafforzamento del nostro ospedale universitario e conferma il nostro impegno a investire nella valorizzazione del personale. L’ingresso a tempo indeterminato dei 55 infermieri consentirà di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai pazienti, garantendo una presenza continua e qualificata in reparto, nelle sale operatorie, negli ambulatori. Con questo intervento, non solo si consolida la posizione lavorativa di tanti operatori sanitari, ma si assicura anche l’ulteriore miglioramento dell’assistenza sanitaria. Ringrazio per il lavoro svolto il Direttore sanitario, Alberto Firenze, e il Direttore amministrativo, Sergio Consagra, e tutti gli uffici amministrativi”.

Prima Tappa del Percorso di Stabilizzazione

Questa è solo la prima tappa del percorso deciso dalla direzione strategica dell’AOUP per implementare e stabilizzare il personale precario nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Ulteriori Stabilizzazioni Previste

Nelle prossime settimane, infatti, l’Azienda ospedaliera universitaria procederà alla stabilizzazione di altri 29 infermieri, in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgvo n. 75/2017 e ss.mm.ii. (cd Legge Madia). Ma non solo.

Obiettivi Futuri

“E’ nostro intendimento – conclude la manager del “Paolo Giaccone” – procedere con nuovi ulteriori avvisi di ricognizione del personale del Comparto e della Dirigenza delle varie figure professionali, e la successiva attivazione del bando riguardante le procedure di stabilizzazione, alla luce dell’estensione dei termini temporali previsti dalla legge 56 del 29 Aprile scorso, ossia avere maturato 18 mesi di servizio al 31 Dicembre 2025”.