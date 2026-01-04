Regione Sicilia, maxi assunzioni: 322 posti a tempo indeterminato, ecco come candidarsi

La Regione Siciliana ha avviato una importante campagna di reclutamento finalizzata al ricambio generazionale della pubblica amministrazione. Approvate 322 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per funzionari (ex categoria D), con quattro bandi pubblicati sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Le figure professionali richieste comprendono: 60 funzionari tecnici specializzati in tutela ambientale, sviluppo produttivo e pianificazione territoriale (Codice TECO); 52 unità tra ispettori del lavoro (Codice ISPAM) e funzionari ispettivi (Codice ISPTEC); 10 funzionari tecnici per i Beni Culturali con specializzazione in archeologia (Codice ARCH); 200 risorse destinate al rafforzamento dei Centri per l’Impiego siciliani.

Concorso per 200 specialisti nei Centri per l’Impiego Il bando pubblico prevede l’assunzione di 200 unità nell’area dei funzionari da destinare ai Centri per l’Impiego regionali, articolate nei seguenti profili: 80 Specialisti amministrativi contabili (Codice SAC)

95 Specialisti mercato e servizi per il lavoro (Codice SMSL)

25 Specialisti informatici statistici (Codice SIST)

Requisiti generali di partecipazione I candidati dovranno possedere: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di esclusione dall’elettorato attivo, fedina penale pulita e nessun procedimento in corso, nessuna destituzione da precedenti impieghi pubblici.

Titoli di studio richiesti Specialista amministrativo contabile (SAC) Laurea triennale in: Scienze dell’Economia e gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche, Servizio sociale, Sociologia, Scienze dei servizi giuridici. Oppure laurea magistrale/specialistica in: Scienze dell’Economia, Scienze della Politica, Scienze delle Pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale, Giurisprudenza e titoli equiparati. Valido anche il diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato alle classi indicate dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. Specialista mercato e servizi lavoro (SMSL) Laurea triennale in: Scienze dell’Economia, Scienze politiche, Servizio sociale, Sociologia, Scienze giuridiche, Scienze dell’Educazione, Scienze psicologiche. Laurea magistrale in: Scienze dell’Economia, Scienze della Politica, Servizio sociale, Sociologia, Scienze dell’educazione, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze pedagogiche o equiparati. Specialista informatico statistico (SIST) Laurea triennale in: Statistica, Scienze economiche, Scienze informatiche, Ingegneria dell’informazione, Scienze matematiche. Laurea magistrale in: Scienze statistiche, Scienze dell’Economia, Informatica, Ingegneria informatica, Matematica o equiparati.

Modalità di candidatura Le domande devono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale InPA, accessibile tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 6 febbraio 2026.

Bando per 52 ispettori del lavoro Previsto il reclutamento di 52 funzionari per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro: 30 Ispettori del lavoro con competenze amministrative (Codice ISPAM)

22 Funzionari ispettivi per vigilanza tecnica su salute e sicurezza (Codice ISPTEC)

Titoli richiesti per ispettori Ispettore del lavoro (ISPAM) Laurea triennale in: Scienze giuridiche, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche, Scienze economiche. Laurea magistrale/specialistica in: Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze dell’Economia. Diploma di laurea vecchio ordinamento in: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio. Funzionario ispettivo (ISPTEC) Laurea triennale in: Ingegneria Civile e ambientale, Ingegneria Industriale, Architettura, Scienze chimiche, Scienze fisiche, Edilizia, Professioni sanitarie della prevenzione. Laurea magistrale in: Architettura, Ingegneria edile, Scienze Chimiche, Fisica, Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Ingegneria della Sicurezza. Diploma vecchio ordinamento in: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica. Anche per questo concorso, le candidature vanno presentate via portale InPA entro il 6 febbraio 2026.

60 funzionari tecnici per la Regione Ricercate 60 unità da assegnare ai Dipartimenti regionali con sede a Palermo, nell’area dei funzionari tecnici. Titoli richiesti Laurea magistrale in: Ingegneria per l’Ambiente, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria Civile, Architettura, Pianificazione Territoriale, Scienze Geologiche. Laurea triennale in: Ingegneria civile e ambientale, Scienze della pianificazione territoriale, Scienze Geologiche, Architettura, Scienze ambientali, Ingegneria industriale. Valido il diploma vecchio ordinamento equiparato secondo il DM 9 luglio 2009. Scadenza candidature: 6 febbraio 2026 via portale InPA.