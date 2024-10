È un simbolo di rinascita, la città siciliana candidata a Capitale dell’Arte contemporanea

<Gibellina è candidata a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime apprezzamento per il sindaco Salvatore Sutera e per l’importante risultato raggiunto. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo prestigioso per la comunità e un’opportunità per valorizzare l’arte contemporanea della Sicilia, proiettandola in un contesto nazionale e internazionale.

Gibellina tra le cinque finaliste

Gibellina è tra le cinque città finaliste che il 25 ottobre presenteranno il loro progetto al Ministero della Cultura. L’inserimento nella short list è un passo importante verso il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea.

La rinascita di Gibellina attraverso l’arte

La storia di Gibellina, legata all’arte, alla cultura e alla ricostruzione post-sisma, è un simbolo di rinascita per la Sicilia. La sua candidatura testimonia un percorso di crescita che merita sostegno. Gibellina rappresenta un esempio di come l’arte possa essere strumento di coesione sociale e sviluppo economico.

Supporto della Regione Siciliana

La Regione Siciliana sostiene Gibellina in questa competizione e si impegna a promuovere il patrimonio artistico e culturale del territorio. Il presidente Schifani auspica che l’audizione del 25 ottobre sia un passo avanti verso la vittoria e conferma il supporto della Regione.