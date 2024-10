Nuove assunzioni a Palermo, sbloccate le assunzioni in AMG Energia

A Palermo AMG Energia verso nuove assunzioni dopo lo sblocco delle selezioni. Il Consiglio di Amministrazione di AMG Energia, la società partecipata del Comune di Palermo responsabile della distribuzione di gas ed energia, ha avviato un dialogo con i sindacati territoriali e aziendali di CGIL, CISL, UIL e UGL per discutere il rilancio dell’azienda. Come dice il Giornale di Sicilia, l’incontro, a cui hanno partecipato il presidente Francesco Scoma e il consigliere Nino Iacono, delegato ai rapporti sindacali, si è concentrato sulla ripresa delle procedure di selezione per l’assunzione di 14 operai. Queste figure professionali andranno a rafforzare settori chiave come la distribuzione del gas, la pubblica illuminazione e il servizio energia.

Ripresa delle selezioni dopo il nuovo contratto di servizio

Le selezioni, bandite nel 2020 ma successivamente sospese a causa della scadenza del precedente contratto di servizio, possono finalmente riprendere grazie all’approvazione del nuovo contratto avvenuta lo scorso luglio. La proroga del vecchio contratto aveva limitato la capacità di programmazione a lungo termine della società, impedendo di fatto l’avanzamento delle procedure di assunzione. Con il nuovo contratto di servizio, della durata di nove anni, AMG Energia può ora guardare al futuro e procedere con le assunzioni necessarie per garantire l’efficienza dei servizi essenziali.

Focus sull’approvazione del budget 2025 e sulla riorganizzazione aziendale

Durante l’incontro, si è discusso anche dell’approvazione del budget 2025, un passaggio fondamentale per la concretizzazione delle nuove assunzioni. L’azienda sta portando avanti tutti gli adempimenti necessari, in attesa del via libera da parte del Comune di Palermo. Oltre alle assunzioni, il Cda di AMG Energia sta lavorando alla riorganizzazione aziendale, con l’obiettivo di renderla più moderna, agile e dinamica.

Dichiarazioni del Presidente Scoma e del Consigliere Iacono

Il presidente Scoma ha sottolineato l’importanza strategica delle nuove assunzioni: “La società riparte e uno dei primi atti sarà l’assunzione di operai che potranno andare a coprire vuoti in organico in settori strategici come quello della distribuzione gas con le attività di pronto intervento, dei servizi di pubblica illuminazione ed energia. Sono assunzioni non più rinviabili per i servizi essenziali”. Il consigliere Iacono ha evidenziato il ruolo fondamentale del dialogo con i sindacati: “Il rapporto ed il confronto con i sindacati è fondamentale. Il Cda è impegnato a disegnare per la società un percorso nuovo, di crescita e di rilancio e abbiamo ottenuto sui temi esposti massimo supporto e piena collaborazione”.