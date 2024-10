Quando la Sicilia era il Regno d’Oro, il racconto epico in Rai

La storia dei Normanni in Sicilia, spesso trascurata o semplificata, rivive in un nuovo docufilm che ne esplora la complessa e affascinante influenza. “Il Regno d’Oro, I Normanni in Sicilia” è una coproduzione internazionale che combina rigore storico e narrazione cinematografica per raccontare l’ascesa di questa dinastia guerriera e la sua sorprendente integrazione nella cultura siciliana preesistente.

Un’eredità multiculturale

Lungi dall’essere meri conquistatori, i Normanni, giunti in Sicilia, si adattarono a una realtà multiculturale, ereditando e reinterpretando le influenze arabe e bizantine che avevano plasmato l’isola. La Cappella Palatina a Palermo, con la sua fusione di stili architettonici e decorativi, simboleggia questa sintesi culturale, testimoniando la capacità dei Normanni di assorbire e trasformare le tradizioni locali. Il docufilm, diretto dal regista austriaco Klaus T. Steindl, si propone di esplorare questa complessa dinamica, sottolineando come la comprensione del passato possa illuminare il presente e modellare il futuro.

Un Progetto Internazionale al Servizio della Storia

Frutto della collaborazione tra MyMax (Italia) ed EPO-Film (Austria), con il supporto di Rai Documentari, ORF (Austria) e ZDF-ARTE (Germania), “Il Regno d’Oro” è un progetto ambizioso che ha richiesto due anni di lavoro, coinvolgendo numerose maestranze locali. Il regista Steindl, insieme al produttore italiano Massimo My, ha voluto raccontare la storia normanna in Sicilia con un approccio innovativo, fondendo la ricerca storica con la spettacolarità della fiction. La scelta di girare in Sicilia, con attori e comparse locali, testimonia l’impegno del team nel valorizzare il territorio e le sue risorse.

Dalla lotta per il potere di Costanza d’Altavilla alla nascita di un regno

La narrazione si concentra sulla figura di Costanza d’Altavilla, madre di Federico II, e sulla sua lotta per assicurare al figlio la corona di Sicilia. Attraverso la sua storia, il docufilm ripercorre le vicende cruciali che portarono alla nascita del Regno di Sicilia, un’entità politica che, secondo Giuliano Fiorini Rosa, direttore dei palinsesti di Rai Documentari, anticipò in molti aspetti la formazione del Regno d’Italia. La docufiction mette in luce la lungimiranza dei Normanni, che compresero l’importanza di preservare e integrare le culture preesistenti, gettando le basi per un regno prospero e multiculturale.

Un’anteprima a Palazzo dei Normanni e la visione su Rai Storia

Presentato in anteprima nazionale a Palazzo dei Normanni, a Palermo, il docufilm “Il Regno d’Oro, I Normanni in Sicilia” sarà trasmesso su Rai Storia il 23 ottobre alle 22.10 e successivamente disponibile su RaiPlay. Il progetto, che si avvale della distribuzione internazionale di Autentic GmbH, rappresenta un importante contributo alla divulgazione storica, offrendo al grande pubblico un’occasione per riscoprire un capitolo fondamentale della storia siciliana e mediterranea. Il produttore Massimo My, entusiasta del risultato, auspica di poter realizzare in futuro un docufilm dedicato alla figura di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi.