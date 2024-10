Omicidio a Grisì, frazione di Monreale, ucciso un uomo

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un’auto in aperta campagna tra Monreale e Partinico, nella frazione di Grisì. La vittima è stata identificata come Salvatore Di Salvo, nato nel 1955. L’uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, ma il tipo di arma utilizzata non è ancora noto.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Sull’omicidio indagano i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili.