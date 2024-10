C’è l’Ottobrata in Sicilia, temperature oltre i 30 gradi

Due intense perturbazioni atlantiche, originate da una depressione sui Paesi nordici e dai resti dell’ex uragano Kirk, interesseranno l’Italia nei prossimi giorni, portando maltempo e nubifragi, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. La Sicilia, tuttavia, rimarrà ai margini di questi fenomeni, con precipitazioni limitate e concentrate principalmente sui settori centro-settentrionali. Tra martedì notte e le prime ore di mercoledì, la coda della prima perturbazione potrebbe portare rovesci e temporali sparsi sul Trapanese e il Palermitano, con possibili estensioni, seppur attenuate, al Messinese tirrenico.

Previsioni meteo: sole e vento

Giovedì si prevede ancora tempo soleggiato o al massimo velato. Venerdì, invece, l’ingresso di forti correnti di Maestrale, legate alla seconda perturbazione in allontanamento verso le regioni meridionali peninsulari, potrebbe portare locali annuvolamenti sui settori tirrenici centro-orientali, con il rischio di qualche isolato fenomeno.

Siccità estrema in Sicilia: un problema persistente

La persistente mancanza di piogge aggrava la situazione di siccità in Sicilia, soprattutto nei settori centro-orientali, dove si registrano livelli di siccità estrema. I dati pluviometrici degli ultimi 12 mesi mostrano accumuli ben al di sotto della media, con un deficit fino al 40/50% in diverse zone dell’isola durante il mese di settembre. Le piogge medie regionali degli ultimi 12 mesi si attestano intorno ai 450/460 mm, circa il 40% in meno rispetto alla media 2003-2022.

Venti intensi in arrivo sull’isola

Nel corso della settimana si intensificheranno i venti. Già martedì sono previsti venti dai quadranti sud-orientali e meridionali, con raffiche fino a 60/80 km/h sul Trapanese e Palermitano. Tra giovedì e venerdì, invece, sarà il Maestrale a prevalere, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70/90 km/h.

Focus su Palermo: caldo e possibili piovasci

A Palermo, il bel tempo persisterà tra oggi e domani, con un aumento parziale della nuvolosità previsto per martedì sera. Le temperature rimarranno elevate, soprattutto martedì, quando le correnti meridionali potrebbero far salire le massime vicine o anche oltre i 30 gradi. Tra martedì notte e mercoledì mattina sono attesi alcuni piovasci, ma successivamente tornerà il bel tempo, con temperature comprese tra 25 e 30 gradi.