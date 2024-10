Il medico siciliano Giuliano Lo Bianco vince premio internazionale per la terapia del dolore

Medico siciliano premiato a Nashville per l’innovazione nella terapia del dolore. Il riconoscimento internazionale per Giuliano Lo Bianco della Fondazione Giglio di Cefalù.

Giuliano Lo Bianco, responsabile della terapia del dolore presso la Fondazione Giglio di Cefalù, ha ricevuto il “Rising International Star Award in Pain Medicine and Neuromodulation” durante il The Business of Pain 2024 a Nashville, Tennessee. Il premio riconosce i professionisti emergenti a livello globale che si distinguono per impegno, innovazione e contributi significativi nel campo della medicina del dolore e della neuromodulazione.

Il presidente della Fondazione Giglio plaude al successo di Lo Bianco

Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, ha espresso apprezzamento per il prestigioso riconoscimento ottenuto da Lo Bianco, sottolineando la sua dedizione e la sua capacità di innovare nel trattamento del dolore.

Lo Bianco: “Una missione per alleviare la sofferenza”

Lo Bianco ha dichiarato che il premio è il frutto del supporto di mentori, colleghi e collaboratori che lo hanno ispirato e sostenuto. Ha inoltre affermato che la terapia del dolore rappresenta per lui una missione volta ad alleviare la sofferenza e migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo.

Relazione sulla radiofrequenza della colonna

Durante il The Business of Pain, Lo Bianco ha presentato una relazione sulla “Radiofrequenza della Colonna”.