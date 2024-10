Lite per i debiti, marito accoltella moglie: lei grave, lui arrestato

Una donna è stata gravemente ferita a Marsala dal marito a seguito di una violenta lite. L’uomo, ora in stato d’arresto, avrebbe accoltellato la moglie a causa di presunti debiti accumulati dalle loro attività commerciali in zona Circonvallazione.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Marsala, dove si trova in condizioni critiche. L’uomo è stato arrestato ed è attualmente in carcere. La coppia, proprietaria di attività commerciali in zona Circonvallazione, era molto conosciuta in città. La coppia ha una figlia adolescente. Sembra che in passato ci siano già stati episodi di violenza in famiglia.