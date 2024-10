Ferrovie dello Stato assume in Sicilia, serve il diploma

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato l’avvio di un programma di reclutamento a Palermo e Messina, rivolto a giovani diplomati interessati a intraprendere una carriera nel settore della sicurezza aziendale. L’iniziativa offre un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle più importanti realtà italiane, anche senza precedente esperienza lavorativa. Il programma prevede un percorso formativo professionalizzante strutturato come apprendistato, che consentirà ai candidati selezionati di acquisire competenze specifiche e qualificarsi come “Operatori specializzati attività di supporto” e “Operatori specializzati di protezione aziendale”.

Mansioni e responsabilità degli Operatori specializzati

Gli operatori specializzati in sicurezza avranno un ruolo cruciale nella salvaguardia del patrimonio aziendale e nella gestione della sicurezza dei passeggeri. Le loro mansioni includeranno il monitoraggio costante delle potenziali criticità, attraverso l’identificazione di eventi anomali e la collaborazione nell’elaborazione di progetti di tutela. In caso di eventi che potrebbero impattare sull’attività aziendale, gli operatori saranno presenti negli asset strategici, collaborando con le autorità di pubblica sicurezza. Tra i compiti previsti, anche la supervisione dei flussi di passeggeri e personale autorizzato, il controllo degli accessi dei mezzi, la gestione degli apparati di sicurezza e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie al Capoturno.

Requisiti e candidature per le posizioni aperte

Per candidarsi, è richiesto il diploma di scuola superiore. Ferrovie dello Stato Italiane valuterà positivamente alcuni requisiti preferenziali, tra cui la residenza in Sicilia antecedente la scadenza del bando, pregressa esperienza nelle forze dell’ordine, nell’esercito, nei vigili del fuoco o in attività di security, esperienza in ruoli a contatto con il pubblico e la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1. Il voto di diploma conseguito sarà anch’esso considerato un elemento di valutazione. I candidati interessati sono invitati a presentare la propria candidatura esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata alle posizioni aperte sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane. È necessario selezionare l’annuncio “Operatore specializzato attività di supporto/operatore specializzato di protezione aziendale”, cliccare su “Candidati” e compilare il modulo online entro l’11 ottobre.