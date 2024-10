Uomo e donna vicini di casa litigano a colpi di coltello da macellaio e manganello per un posteggio

Litigano per un posteggio in un condominio e qualcuno esce anche i coltelli e i manganelli. Così un uomo e una donna sono stati denunciati.

L’intervento della Polizia di Stato ha per fortuna impedito che il tutto finisse nel sangue. Protagonisti due vicini di casa poco o più che trentenni. Per entrambi è scattata la denuncia per minacce aggravate.

La lite è avvenuta in un complesso condominiale del quartiere San Berillo Nuovo, a Catania. La polizia è arrivata dopo la segnalazione di una lite tra condomini, scaturita per la sosta delle auto all’interno del parcheggio condominiale.

Al culmine della lite, la donna ha preso in mano un coltello da macellaio, dalla lama di 33 cm, rivolgendolo contro il vicino, il quale, a sua volta, impugnando un manganello telescopico di metallo, ha sbattuto quest’ultimo contro il cancello condominiale per farla desistere da un eventuale tentativo di aggressione.

La polizia ha riportato tutti alla calma. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il coltello tra le sterpaglie all’interno del parcheggio e il manganello in un angolo del cortile interno. I due contendenti, come detto, sono stati denunciati.