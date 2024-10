Lavorano in nero e prendono Naspi e Reddito, 14 furbetti scoperti nel Palermitano

A conclusione di una intensificazione dei controlli coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Palermo nel settore dell’edilizia, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno scoperto quattordici lavoratori in nero, sorpresi a lavorare per quattro diverse imprese edili.

Controlli mirati nei cantieri

In particolare, i militari hanno prima svolto accurate attività di osservazione dei cantieri edili sul territorio, poi, avviando controlli mirati, hanno rilevato come in ognuno dei quattro cantieri, nessuno dei quattordici operai intenti a lavorare risultava assunto.

Lavoratori percepivano sussidi

I successivi accertamenti, condotti grazie alle banche dati in uso al Corpo, hanno anche permesso di scoprire che quattro di essi erano percettori di assegno di inclusione; un altro, invece, fruiva di indennità per la disoccupazione (c.d. N.As.P.I.).

Sanzioni e sospensioni

Pertanto, per tutte le imprese, è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Ai datori di lavoro sono state contestate sanzioni amministrative, nel complesso, da un minimo di € 27.300 ad € 163.800.

Per i percettori di sussidi, è stata inviata apposita comunicazione alle sedi INPS competenti per territorio, finalizzata alla decadenza del beneficio. È stata così impedita la fruizione ulteriore di € 24.350 di Assegno di Inclusione e € 24.906 di N.As.P.I.

Lotta al lavoro nero

Prosegue la lotta al fenomeno del lavoro nero che arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori compromettendo la leale e sana competizione tra imprese, e che consente di contrastare l’indebito accesso alle prestazioni assistenziali, generatore di iniquità e diseguaglianze sociali.

Dall’inizio dell’anno, a livello provinciale, sono stati effettuati n. 213 interventi che hanno consentito di individuare n. 274 lavoratori in nero e di segnalare n. 117 datori di lavoro, con un incremento del 36% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2023.

Il Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e tutta l’amministrazione comunale esprimono le più sentite congratulazioni alla Guardia di Finanza di Bagheria per l’importante operazione svolta sul territorio, che ha portato alla scoperta di quattordici lavoratori in nero impiegati in quattro diverse imprese edili.

Grazie alla professionalità e alla dedizione dei finanzieri, è stato possibile rilevare gravi irregolarità nelle assunzioni e fermare lo sfruttamento illegale di manodopera, con un significativo impatto sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla correttezza del mercato del lavoro. Rilevante è stato l’accertamento che alcuni operai percepivano indebitamente sussidi pubblici, tra cui l’assegno di inclusione e la Naspi, ai quali ora, grazie alla segnalazione alle autorità competenti, non avranno più accesso.

Un’operazione che serve a contrastare il lavoro sommerso e a promuovere la legalità e la giustizia sociale.

Il Sindaco e l’Amministrazione di Bagheria rinnovano il loro plauso alla Guardia di Finanza, che con il proprio impegno contribuisce quotidianamente alla sicurezza e alla crescita della nostra comunità. “Operazioni come questa sono fondamentali per assicurare un futuro di trasparenza e giustizia per tutti”.