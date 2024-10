Lavora con Conad: nuove posizioni aperte in Sicilia

Conad amplia il proprio organico a Partinico, ricercando un Assistant Store Manager con esperienza pregressa nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO). La risorsa si occuperà di assistenza clienti, gestione reclami, organizzazione esposizione merci secondo le strategie di marketing aziendale, gestione turni di lavoro, monitoraggio e gestione del magazzino, gestione vendite, resi e consegne, preparazione report sulle vendite e utilizzo di software per la gestione finanziaria e la creazione di report finanziari del punto vendita. Si richiedono: esperienza nel settore GDO, laurea in materie economiche o affini (o diploma), capacità organizzative, conoscenza del conto economico di reparto e punto vendita, conoscenza dei criteri di layout merceologico e competenze informatiche (PC, posta elettronica, Pacchetto Office – Excel).

Assistente Rete Settore Carni a Partinico

Per la sede di Partinico, Conad ricerca un Assistente Rete specializzato nel settore Carni. Il candidato ideale si occuperà di visitare i punti vendita, relazionarsi con i soci e il personale, supportare i negozi nella valutazione degli impegni promozionali e nell’esposizione delle merci, monitorare l’andamento dei punti vendita e proporre soluzioni per il miglioramento dei margini e controllare la corretta tenuta dei display merceologici. I requisiti richiesti includono: diploma e/o laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Agraria o affini, ottime competenze informatiche (PC, posta elettronica, Pacchetto Office, Smartphone, Tablet, AS400), conoscenza del linguaggio tecnico del settore Carni, competenze nella lavorazione delle carni, conoscenza della normativa alimentare, HACCP e etichettatura alimentare, e disponibilità a spostamenti sul territorio.

Addetto/a al Controllo Qualità Carni – Milazzo

Conad ricerca un/una Addetto/a al Controllo Qualità delle carni per il magazzino di Milazzo, che opererà dalla sede di Partinico. La risorsa si occuperà di verificare la conformità dei prodotti in ingresso, controllando integrità, etichettatura e tracciabilità, comunicare l’esito dei controlli, controllare la qualità dei prodotti in stock e bloccare la distribuzione di prodotti non conformi agli standard aziendali. Si richiedono: diploma e/o laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Agraria o affini, conoscenza dei prodotti carnei (bovino, suino, ovino, avicolo), ottime competenze informatiche (PC, posta elettronica, Pacchetto Office, Smartphone, Tablet), conoscenza del linguaggio tecnico del settore, conoscenza della normativa alimentare e dell’etichettatura.

Candidature

Per candidarsi alle posizioni aperte, visitare la sezione “Lavora con Noi” del sito web di Conad, selezionare l’annuncio di interesse e compilare il form online seguendo le istruzioni.