Tony Sperandeo contro gli stereotipi al cinema: “La Sicilia non è solo mafia”

Tony Sperandeo, noto attore palermitano, si schiera contro la rappresentazione stereotipata della Sicilia legata alla mafia. Pur avendo interpretato ruoli di mafiosi in numerose produzioni, l’attore sottolinea il suo impegno quotidiano nella lotta contro la criminalità organizzata. “Fuori dallo schermo – precisa Sperandeo – io combatto ogni giorno la mia battaglia contro la mafia e i fenomeni mafiosi”. L’attore rivendica inoltre la sua versatilità artistica, ricordando di aver interpretato anche personaggi positivi, come giudici e poliziotti.

Un appello per una Sicilia diversa al cinema

Sperandeo auspica una rappresentazione cinematografica della Sicilia che vada oltre la narrazione incentrata sulla mafia. “Quasi mi infastidisce quando le produzioni vengono in Sicilia per girare film di mafia. Non abbiamo solo quello”, dichiara l’attore, esprimendo il desiderio di partecipare a progetti che mostrino altri aspetti dell’isola. Sperandeo spera di contribuire a un cinema che racconti storie diverse, superando gli stereotipi che limitano la percezione della Sicilia.

Protagonista al Visiona Movie Fest

Tony Sperandeo è stato tra i protagonisti della quinta edizione del Visiona Movie Fest, svoltasi al teatro comunale “Garibaldi” di Piazza Armerina il 27 e 28 settembre. L’evento, curato da Hemingway & Co e Driadi Produzioni in collaborazione con il Comune, ha visto la direzione artistica di Caterina Baglio e Dario Lessa. La partecipazione di Sperandeo, premiato nel 2001 con il David di Donatello come Miglior Attore non protagonista per il film “I cento passi”, ha arricchito il festival con la presenza di un attore siciliano di grande talento e esperienza.