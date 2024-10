La Sicilia conquista il mondo: boom delle esportazioni agroalimentari

La Sicilia continua a mietere successi nel settore agroalimentare, conquistando i mercati internazionali. Secondo i dati provvisori Istat elaborati da Unioncamere Sicilia, l’Isola ha registrato un impressionante +9,5% nelle esportazioni di prodotti agroalimentari nel secondo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un fatturato estero di 436,5 milioni di euro. Su base annua, nel 2023, il fatturato ha superato 1,2 miliardi di euro. Un risultato straordinario per un settore che conta oltre 160 mila addetti e 83 mila imprese.

Food&Drinks Mission2Sicily 2024: Un Ponte tra Produttori e Buyer Internazionali

In questo contesto di crescita, si è svolta la “Food&Drinks Mission2Sicily 2024”, una missione incoming organizzata da Unioncamere Sicilia in collaborazione con Sicindustria e altri partner strategici. L’evento ha riunito produttori siciliani e buyer stranieri per workshop, degustazioni e visite aziendali. 23 buyer provenienti da Europa, Asia e America hanno incontrato 108 produttori siciliani al Palermo Cruise Terminal, dando vita a 322 incontri b2b.

Il Ruolo Chiave di Unioncamere Sicilia

Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, ha sottolineato l’impegno del sistema camerale nel supportare le imprese agroalimentari siciliane. L’obiettivo è favorire la crescita, l’innovazione e la proiezione sui mercati globali. I 322 incontri b2b rappresentano un’opportunità cruciale per creare sinergie e rafforzare la presenza della Sicilia nel panorama agroalimentare internazionale.

Il Brand Sicilia: Sinonimo di Qualità

Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione di Sicindustria/EEN, ha evidenziato il crescente interesse internazionale per i prodotti siciliani. Il brand Sicilia è sempre più associato alla qualità, e la crescita delle esportazioni lo conferma. Buyer da diversi paesi hanno espresso richieste specifiche, trovando nelle imprese siciliane la capacità di offrire prodotti di eccellenza. La qualità dei prodotti è la chiave della competitività delle aziende e del territorio.