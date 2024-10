Costruirà il Ponte sullo Stretto, 600 candidati per lavorare con Webuild

Sono circa 600 gli iscritti alle due giornate di selezione organizzate a Palermo dal gruppo Webuild in collaborazione con la Regione Siciliana, che inizieranno domani, mercoledì 2 ottobre, alla presenza del presidente Renato Schifani. Gli eventi si terranno nell’auditorium dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente in via Ugo La Malfa 169. Il governatore interverrà alle ore 10.

Le figure ricercate da Webuild sono operatori di cantiere. Il primo giorno è prevista la selezione di coloro, con e senza esperienza, che sono attualmente inoccupati, in stato di disoccupazione o che vogliono intraprendere un nuovo percorso nel settore edilizio. La giornata di giovedì 3 ottobre sarà dedicata, invece, ai neodiplomati degli istituti tecnici e professionali.

Gli eventi, inizialmente previsti solo la mattina, andranno avanti anche negli orari pomeridiani per venire incontro alle numerose iscrizioni arrivate, superiori rispetto alle previsioni.

I recruiting day seguono la firma del protocollo d’intesa avvenuta lo scorso novembre tra il presidente Schifani e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. Le giornate di selezione in Sicilia proseguiranno il 9 e il 10 ottobre a Catania.