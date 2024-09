Le mettono droga nel cocktail, 18enne lotta tra la vita e la morte a Palermo

Una ragazza di 18 anni si trova ricoverata in coma farmacologico all’ospedale Civico di Palermo dopo aver ingerito un cocktail contenente sostanze stupefacenti. La vicenda durante una festa non autorizzata in un locale abbandonato in via Candelai, nota zona della movida palermitana. La giovane, originaria del trapanese, è giunta al pronto soccorso in codice rosso ed è stata immediatamente ricoverata in rianimazione. La prognosi rimane riservata, e i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

Indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica

I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo la testimonianza del fidanzato della ragazza, presente alla festa, qualcuno avrebbe aggiunto di nascosto la droga nel suo bicchiere. Gli inquirenti stanno verificando questa versione e raccogliendo ulteriori prove per accertare eventuali responsabilità. Il locale, chiuso da anni, è stato sequestrato per consentire lo svolgimento delle indagini.

Esami tossicologici confermano la presenza di droghe

Gli esami tossicologici effettuati sulla 18enne hanno confermato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo. Al momento non è ancora chiaro il tipo di droga ingerita, ma le analisi di laboratorio forniranno presto maggiori dettagli. L’episodio solleva ancora una volta il problema del consumo di droghe tra i giovani e dei rischi connessi, soprattutto in contesti non controllati come le feste clandestine.