Meteo Sicilia, l’ottobrata in Sicilia con caldo record

Dopo un settembre caldo e stabile, l’inizio di ottobre in Sicilia sarà caratterizzato da temperature miti e condizioni di variabilità dovute a correnti sud-occidentali. Secondo le previsioni, la regione rimarrà ai margini delle perturbazioni atlantiche che interesseranno l’Italia peninsulare. Ci si attende un avvio di ottobre caldo, con temperature al di sopra delle medie stagionali, in particolare nella Piana di Catania e lungo la fascia costiera ionica. Catania e Siracusa potrebbero raggiungere i 31-33°C. Le massime si attesteranno tra 27°C e 30°C a Palermo e intorno ai 26-28°C a Messina e Agrigento.

Anomalie termiche e venti di Libeccio

Le anomalie termiche saranno alimentate dai venti di Libeccio, che soffieranno con raffiche fino a 50-60 km/h. Un calo delle temperature, con valori più in linea con l’autunno, è previsto a partire dal 5 ottobre, grazie all’arrivo di correnti più fresche e umide di origine atlantica.

Sicilia ai margini delle perturbazioni

La Sicilia, purtroppo, continuerà a rimanere ai margini delle perturbazioni atlantiche. Questo significa che le piogge autunnali, fondamentali per mitigare la crisi idrica, saranno assenti. La situazione degli invasi regionali, in particolare l’Ancipa ai minimi storici, evidenzia la gravità della situazione. I temporali sparsi di settembre, per loro natura irregolari, non sono sufficienti a risolvere la siccità meteorologica. È necessario un periodo piovoso prolungato e un cambiamento nella circolazione atmosferica a grande scala.

Previsioni a breve termine

Dopo un martedì stabile e soleggiato, tra mercoledì e giovedì si prevede un aumento della nuvolosità nelle province occidentali e tirreniche, con possibili isolati disturbi tra Agrigentino e Trapanese. Tra il 4 e il 5 ottobre, la coda della perturbazione che interesserà il Centro-Nord potrebbe raggiungere la Sicilia, portando un aumento della nuvolosità e qualche pioggia o piovasco di breve durata nelle province di Trapani, Agrigento, Palermo e Messina, e più occasionalmente tra l’Etna e la dorsale peloritana.

Perturbazioni atlantiche in arrivo

Con l’inizio di ottobre, diverse perturbazioni atlantiche porteranno piogge su gran parte dell’Italia, inclusa la Sicilia. Si prevede il transito di un ciclone verso i Balcani. L’instabilità interesserà le regioni meridionali tra giovedì e venerdì, con possibili temporali intensi, temperature in calo, venti forti a rotazione ciclonica e mari molto mossi. Miglioramento previsto nel weekend.

Proiezioni delle precipitazioni

Le proiezioni sulle precipitazioni non sono al momento molto incoraggianti per la Sicilia, con le zone settentrionali favorite. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni. L’alta pressione con supporto sub-tropicale in quota aumenterà nelle prossime ore, ma la stabilità atmosferica non durerà a lungo. Nella seconda parte della settimana, una nuova saccatura atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale porterà un fronte perturbato che causerà instabilità su gran parte dell’Italia. Data la distanza temporale, è ancora prematuro valutare la distribuzione e l’intensità dei fenomeni.