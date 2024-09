La direttrice d’orchestra che conquista Forbes, Marta Pasquinitra le 100 donne più influenti al mondo

La prestigiosa rivista Forbes ha incluso la musicista palermitana Marta Pasquini nella sua lista delle cento donne più influenti d’Italia per il 2024. Un riconoscimento che celebra il talento, la dedizione e la brillante carriera di una donna che ha saputo raggiungere traguardi significativi nel mondo della musica classica. Insieme a lei, nella lista compare anche un’altra siciliana, Josè Rallo di Marsala, proprietaria e amministratore della cantina vinicola Donnafugata.

Dalla direzione del Teatro Massimo al riconoscimento di Forbes

Lo scorso gennaio, Marta Pasquini ha segnato la storia diventando la prima donna a dirigere l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Un’esperienza che ha coronato anni di studio, impegno e passione per la musica. La notizia dell’inclusione nella lista di Forbes è stata accolta con gioia dalla musicista, che ha condiviso la sua emozione con un toccante post su Facebook. “Dedico a me stessa questo successo per forza, tenacia, amore, talento”, ha scritto Pasquini, sottolineando l’importanza di onorare la vita donando il proprio talento al mondo. Un messaggio di ispirazione per tutti coloro che inseguono i propri sogni con perseveranza e dedizione.

Una carriera costellata di successi

Il percorso di Marta Pasquini è iniziato a soli nove anni, quando è stata ammessa al Conservatorio di musica di Palermo Vincenzo Bellini, oggi Alessandro Scarlatti, nella classe di violino del maestro Giuseppe Reina. Un talento precoce che l’ha portata a diplomarsi con il massimo dei voti a diciotto anni e a perfezionarsi con maestri di fama internazionale come Zachar Bron e Isaac Stern. La sua carriera è ricca di esibizioni da solista in Italia e all’estero, e nel 2012 ha conseguito la laurea in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida del maestro Vittorio Parisi. Tra i momenti più significativi della sua carriera, i concerti con l’Orchestra della Radio Televisione di Mosca e con l’Orchestra da Camera Vivaldi di Mosca, l’esibizione in occasione della consegna del premio Una vita per la Musica al Teatro Bellini di Catania, la performance al centro Borsellino di Palermo alla presenza del presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro e l’apertura dello spettacolo di Ray Charles al Teatro Smeraldo di Milano.

Un esempio di talento e determinazione

L’inclusione di Marta Pasquini nella lista delle 100 donne più influenti d’Italia rappresenta un importante riconoscimento non solo per la musicista stessa, ma anche per tutte le donne che si impegnano con passione e determinazione nel proprio campo. Un esempio di talento, perseveranza e amore per la musica che ispira le nuove generazioni a seguire i propri sogni e a raggiungere i propri obiettivi.