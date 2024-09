A Palermo e provincia record di acquisti online ed è boom per le Poste: +72%

Palermo, 28 settembre 2024 – Record di pacchi consegnati in provincia di Palermo dai portalettere di Poste Italiane nei primi sei mesi del 2024. Una tendenza in crescita in tutta Italia ma che ha visto nel Palermitano un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato percentuale è il più alto tra le nove province siciliane.

Fattori di crescita

Capillarità, efficienza della distribuzione con l’evoluzione della rete postale, sempre più orientata alla gestione dei pacchi, sviluppo del business internazionale e della logistica integrata sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Il Ruolo dei portalettere

Ad oggi, circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai portalettere di Poste Italiane, un dato sorprendente se si pensa che fino a pochi anni fa i portalettere non gestivano pacchi.

L’Impatto dell’E-commerce

Per la direttrice del Centro di smistamento di Palermo sito in via Ugo La Malfa, Cristina Romano, “la crescita del mercato e-commerce ha un impatto determinante sull’attività di Poste Italiane e sul ruolo che l’azienda svolge sul territorio e per le persone. Sempre più, i nostri centri sono snodi cruciali per il mercato e lo dimostra la costante crescita dei volumi che vi transitano, in particolare nel settore dei pacchi”.

Crescita dei volumi

Nei primi sei mesi del 2024 Poste Italiane ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, registrando un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita dei volumi gestiti dai portalettere vicina al 50%.

La rete punto Poste

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 15.500 punti di ritiro e spedizioni pacchi. Nella sola provincia di Palermo, ad esempio, sono più di 300 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste.