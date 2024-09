Torna il caldo africano in Sicilia con 30 gradi, poi picchiata fredda

Dopo le piogge di ieri che hanno interessato la Sicilia occidentale, si prevede un breve periodo di caldo pre-frontale tra domani, venerdì 27, e parte di sabato 28 settembre. Le temperature sono destinate a salire significativamente, superando i 30°C nelle zone interne, ma anche nelle aree costiere del palermitano e del trapanese. Le isoterme a 850 hPa potrebbero raggiungere i +20°C, indicando una massa d’aria piuttosto calda in quota.

Arriva l’autunno

Questo aumento termico sarà però di breve durata. Già a partire da sabato sera, e in modo più consistente nella giornata di domenica 29 settembre, si verificherà un deciso calo delle temperature, con valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali. Questo brusco cambiamento segna l’arrivo dell’autunno, che potrebbe proseguire con temperature in linea con il periodo.

Crollo termico e venti forti

L’aumento dei geopotenziali previsto a partire da oggi porterà ad un’ondata di caldo con temperature massime tra venerdì e sabato che raggiungeranno facilmente i 30°C e, in alcune zone interne, anche i 33/34°C. Domenica, invece, l’arrivo di correnti da maestrale causerà un repentino crollo termico, anche di oltre 10°C a 850 hPa, con un conseguente abbassamento delle temperature al di sotto delle medie stagionali per alcuni giorni, prima di una possibile nuova tendenza al rialzo.

Precipitazioni isolate

Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevedono solo isolate manifestazioni temporalesche pre-frontali, possibili sabato pomeriggio sui rilievi del messinese, e alcune piogge, sempre sul messinese tirrenico, nella giornata di domenica. Al momento, non si prevedono fenomeni significativi. Il passaggio da un veloce pre-frontale caldo a un fronte freddo nord-atlantico porterà un brusco calo delle temperature nel fine settimana, con possibili fenomeni temporaleschi sui versanti settentrionali della Sicilia nella giornata di domenica, accompagnati da forti venti da nord-nord-ovest.

L’onda calda pre-frontale

L’onda mobile calda pre-frontale è un anticiclone mascherato che precede e viene rapidamente sostituito da un fronte freddo atlantico, associato ad un’area di bassa pressione e precipitazioni. La durata di questa onda mobile può variare da alcune ore a un massimo di 2/3 giorni, come in questo caso, a meno che non si verifichi un blocco delle condizioni atmosferiche.

Previsioni per oggi

Per oggi, giovedì 26 settembre, in Sicilia si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in aumento, fino a circa 30°C, con una giornata calda e piacevole. Venti deboli e mari poco mossi.