Malore fatale in viale Regione Siciliana: muore uomo in auto

Un uomo di 61 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto in viale Regione Siciliana, a Palermo, poco prima dell’incrocio con via Scobar.

Inutili i soccorsi dei passanti e del 118

Alcuni passanti, notando l’uomo accasciarsi sul volante, sono intervenuti prontamente per spostare il veicolo e chiamare i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Ricostruzione dell’accaduto

L’uomo, un dipendente regionale, stava percorrendo la parallela della circonvallazione in direzione Trapani a bordo di una Seat Ibiza. Giunto all’altezza di un ristorante etnico, poco prima della sede dell’Assessorato all’Agricoltura, ha accusato il malore fatale.

Indagini e ipotesi sulle cause del decesso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale, che ha ipotizzato un decesso per arresto cardiocircolatorio dovuto a cause naturali. Sembra che il giorno precedente l’uomo avesse accusato dolori di stomaco, ma non si era recato in ospedale