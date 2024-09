Il siciliano Marco Costanzo asfalta Romina Power su Rai Uno, la vittoria è meritata

Un sogno che si realizza per Marco Costanzo, il concorrente siciliano – è originario di Sant’Agata Militello – che ha conquistato il pubblico di Rai Uno nella prima puntata di “Chi può batterci?”, il nuovo game show condotto da Marco Liorni. Costanzo ha sbaragliato la concorrenza, portando a casa un montepremi di 4.300 euro su un totale di 5.000. La sua gioia è incontenibile, come dimostrano le sue parole sui social: “Grazie davvero a tutti per l’affetto dimostratomi. Al di là della vittoria, è stata una magnifica esperienza”.

Un format coinvolgente che mette alla prova i concorrenti

Il 41enne doìcente santagatese ha avuto la meglio nel confronto diretto con Romina Power, superata con una serie di risposte nella categoria TV. “Chi può batterci?” vede una squadra di sei celebrità del mondo dello spettacolo sfidare 101 concorrenti in studio in una serie di prove di intelligenza, abilità e cultura generale. A guidare la squadra dei VIP, un inedito Marco Liorni, che ricopre il doppio ruolo di capitano e conduttore. Al suo fianco, volti noti come Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon e Ivan Zazzaroni.

Sei prove per decretare il campione

Il gioco, in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, si articola in sei prove tematiche. In ogni manche, un membro della squadra di Liorni si cimenta nella sfida, cercando di ottenere il punteggio più alto per il proprio team. Al termine, il concorrente del pubblico che ha ottenuto il punteggio migliore sfida singolarmente i VIP. Se riesce a batterli tutti, si aggiudica il montepremi.

Un veterano dei quiz show

Marco Costanzo non è nuovo al mondo dei game show. Con questa partecipazione a “Chi può batterci?”, il docente santagatese colleziona la sua terza apparizione televisiva, dimostrando una passione per le sfide e una solida cultura generale.

Dalla “Ruota della Fortuna” a “Chi può batterci?”

Nel suo curriculum televisivo, Costanzo vanta un record alla “Ruota della Fortuna”, dove nel 2008 è stato campione per 12 puntate, vincendo 106.000 euro e sei viaggi. Nel 2018, ha partecipato a tre puntate di “Caduta Libera”.