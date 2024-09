Tragedia ad Alcara Li Fusi: giovane muore in un incidente stradale

Un giovane ha perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada interna che collega Alcara Li Fusi a San Marco d’Alunzio, nella zona del Borgo rurale Stella.

Un ferito grave trasportato in eliambulanza

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, una delle quali in modo grave. Per quest’ultima si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Secondo le prime informazioni, il fuoristrada sul quale viaggiavano i tre sarebbe uscito di strada, terminando la sua corsa in un burrone. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei feriti dalle lamiere del veicolo, i Carabinieri e un’ambulanza del 118.