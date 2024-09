Un gommone e un sogno, il siciliano Sergio Davì da Palermo parte per Tokyo

Svelata la nuova impresa nautica che vedrà la partenza di Sergio Davì dal Marina Arenella di Palermo con rotta verso la capitale giapponese. Ieri, in occasione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, durante la conferenza stampa organizzata da Suzuki, il comandante Sergio Davì ha annunciato la sua nuova avventura nautica: “Japan Sea Expedition”.

Un Veterano dei Mari Affronta una Nuova Sfida

Sergio Davì è noto per aver navigato in lungo e in largo tra i Mari del Nord e gli oceani Atlantico e Pacifico. Questa volta, tra il 2025 e il 2026, Davì navigherà dall’Italia verso Suez, l’Oceano Indiano, parte del Mar Cinese Meridionale per raggiungere il Giappone. L’emozione è tangibile e anche stavolta non si prospetta un’impresa facile. Saranno infatti percorse circa 11 mila miglia nautiche per approssimativi 6 mesi di viaggio, con una media di 25 tappe in 13 Paesi tra Europa, Africa nordorientale e Asia.

Il Gommone e la Tecnologia al Servizio dell’Avventura

Il viaggio si svolgerà a bordo del gommone Nuova Jolly Prince 38 cc motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B ed equipaggiato con elettronica di bordo Simrad e Quick, compagni di viaggio fedeli anche nell’ultima avventura transoceanica di 10.000 miglia nautiche da Palermo a Los Angeles compiuta da Sergio Davì tra il 2021/ 2022.

Una Spedizione Scientifica per la Salute del Pianeta

Japan Sea Expedition sarà una vera e propria spedizione scientifica in gommone che mira a promuovere attività di ricerca e di monitoraggio dello stato di salute ambientale (marino e atmosferico) in collaborazione tra CCM e Università degli studi di Palermo (Aten Center). Se nelle precedenti navigazioni l’obiettivo scientifico era incentrato sulla rilevazione di microplastiche e metalli nei mari, adesso la lente si sposta sulla condizione di salute del mondo marino e atmosferico.

Partner di Prestigio per un’Impresa Straordinaria

Ad affiancare tale progetto, oltre a importanti brand internazionali e partner istituzionali, che ne sposano gli obiettivi di valorizzazione culturale e di tutela ambientale, vi sono anche istituzioni patrocinanti come il Comune di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo.