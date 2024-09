Caos voucher voli in Sicilia, i fondi per i rimborsi non ci sono

Il Codacons Sicilia, con il proprio Vice Presidente Regionale Bruno Messina, annuncia azioni contro il Governo Schifani per tutti coloro che in questi giorni stanno cercando di ottenere il bonus istituito dalla Regione per mitigare il prezzo dei voli. Dopo innumerevoli segnalazioni ricevute, dice l’avvocato Bruno Messina, abbiamo infatti constatato che il voucher garantito a talune categorie di soggetti per i voli da e per la Sicilia, al momento, non verrà erogato per mancanza di fondi.

Misura inadeguata fin dall’inizio

Il messaggio che si legge sulla piattaforma regionale è chiaro: “ATTENZIONE per le istanze presentate e approvate a tutt’oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di cui si è ancora in attesa”. La misura introdotta da Schifani, e da noi ritenuta insufficiente e inadeguata, continua Messina, adesso costituisce l’ennesimo miraggio per i siciliani. E così se in precedenza, chi ha usato il portale si è trovato a dover attendere circa due mesi per conseguire l’indennizzo, adesso non si sa se e quanto otterrà il sostegno economico.

Assenza di un piano strutturale

In realtà, dice Bruno Messina, abbiamo sempre evidenziato la mancanza, in materia di trasporto aereo, di un piano di interventi strutturato, necessario per garantire ai siciliani soluzioni concrete e non temporanee. Difatti, come avevamo sottolineato, il voucher non affronta le cause strutturali del fenomeno del “caro voli”, cercando solo di tamponare il problema. D’altra parte è impensabile che nel 2024 la Sicilia, con le sue meraviglie e la sua importanza strategica a livello nazionale ed europeo, possa essere così penalizzata nei trasporti.

Diffidare la Regione per ottenere i rimborsi

La mancanza di fondi per i rimborsi, sostiene Messina, è l’ennesima dimostrazione della mancanza di pianificazione da parte delle Istituzioni, e del più ampio disinteresse verso le esigenze dei cittadini, già colpiti dalla siccità e dalle difficoltà economiche. L’assenza di fondi per i rimborsi dei biglietti aerei, prosegue l’avvocato Bruno Messina, rappresenta una ferita per la Sicilia e i suoi abitanti, e per questo il Codacons ha messo a disposizione l’indirizzo email sportello@codaconsicilia.it a cui potranno scrivere coloro che attendono l’indennizzo per ricevere, da parte dei nostri legali, assistenza per diffidare la Regione alla erogazione del contributo promesso.