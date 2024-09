Tragedia sulla Statale 288: 15enne muore in un incidente

Un terribile incidente stradale ha scosso la comunità di Ramacca, in provincia di Catania, questa mattina. Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada statale 288.

Dinamica dell’incidente

Erano da poco passate le 5 del mattino quando l’Audi Q5, a bordo della quale viaggiava il giovane insieme ad altri tre ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente invaso la corsia opposta. L’auto si è poi ribaltata violentemente, finendo la sua corsa fuori strada.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per il 15enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli altri tre occupanti dell’auto, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Paternò.

Indagini in corso

Sull’incidente indagano i Carabinieri della compagnia di Palagonia, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, neanche quella di un possibile colpo di sonno del conducente.