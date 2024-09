Trema ancora la terra in Sicilia, nuova scossa di terremoto

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle ore 15:07 al largo delle coste di Trapani, nel Tirreno meridionale. L’evento sismico, secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, si è verificato a una profondità di appena 1 km, con coordinate geografiche 38.1430 latitudine e 12.3090 longitudine.

Preoccupazione tra i Cittadini, ma Nessun Danno Segnalato

Nonostante la lieve entità, il terremoto ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, già scossa da un precedente evento sismico avvenuto nella mattinata. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose, ma le autorità locali e la protezione civile rimangono in stato di allerta per garantire la sicurezza di tutti.

Monitoraggio Costante e Invito alla Calma

La Prefettura di Trapani, in costante contatto con le sale operative nazionali e regionali, rassicura la cittadinanza, affermando che non sussiste alcuna situazione di emergenza. Tuttavia, invita la popolazione a mantenere la calma e a fare riferimento ai canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione.

Attività Sismica Sotto Stretta Osservazione

La provincia di Trapani rimane sotto stretta osservazione sismica. Sono in corso verifiche e monitoraggi costanti dell’attività sismica nel raggio di 30 km dall’epicentro.

Scossa di Terremoto in Mattinata: Nessuna Criticità

Nella mattinata di oggi, alle ore 5:00, un’altra scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nel territorio trapanese, creando apprensione tra i cittadini. Sia il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, sia l’assessore Emanuele Barbara, hanno prontamente rassicurato la popolazione, confermando l’assenza di danni o criticità a seguito dell’evento sismico.