Si farà un “ponte” elettrico tra la Sicilia e la Tunisia, accordo con Terna

A Palazzo d’Orléans, a Palermo, è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana, rappresentata dal presidente Renato Schifani, e Terna, guidata dall’amministratore delegato Giuseppina Di Foggia. L’accordo riguarda la realizzazione di Elmed, l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, e prevede un piano di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Elmed: Un Ponte Energetico Strategico

Elmed, progetto chiave del Piano Mattei, rappresenta un’opera strategica per la transizione energetica italiana ed europea. L’interconnessione, in corrente continua da 600 MW, si estenderà per circa 220 km, collegando la stazione di conversione di Partanna, in Sicilia, a quella di Mlaabi, in Tunisia. Il cavo sottomarino raggiungerà una profondità massima di 800 metri nel Canale di Sicilia.

Benefici per l’Italia e l’Unione Europea

Elmed contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). L’opera faciliterà l’integrazione dei mercati energetici dell’Unione Europea con quelli dei Paesi Nord Africani, promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili e migliorando la sicurezza energetica.

Un Progetto Finanziato dall’Europa

La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza strategica di Elmed, stanziando 307 milioni di euro tramite il programma Connecting Europe Facility (CEF). Questo finanziamento testimonia l’impegno dell’Unione Europea nel sostenere progetti che rafforzano le infrastrutture energetiche comunitarie.

Rinascita del Tempio G di Selinunte

L’accordo tra Regione Siciliana e Terna prevede un investimento complessivo di 5 milioni di euro per la ricomposizione parziale delle colonne Sud del Tempio G nel Parco Archeologico di Selinunte. Questo intervento di riqualificazione culturale, finanziato con fondi FSC e un contributo di Terna, restituirà splendore a uno dei templi dorici più imponenti del mondo antico.

Valorizzazione del Territorio Siciliano

Oltre all’impegno per la rinascita del Tempio G, Terna erogherà ulteriori contributi ai Comuni di Castelvetrano (600 mila euro) e Partanna (2 milioni di euro). Questi fondi saranno destinati a opere di compensazione ambientale e di valorizzazione del territorio, a dimostrazione dell’attenzione di Terna per le comunità locali coinvolte nella realizzazione di Elmed.