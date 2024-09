Infarto fulminante, muore a 58 anni l’attore palermitano Maurizio Bologna

Una notizia improvvisa che ha sconvolto Palermo e il mondo dello spettacolo. È morto l’attore Maurizio Bologna, all’età di 58 anni, colpito da un infarto fulminante mentre si trovava all’Inps, dove lavorava come impiegato.

Un volto noto del cinema e del teatro

Maurizio Bologna era un volto noto nel mondo del cinema e del teatro.

Inizia la sua attività artistica nel 1975 in vari teatri di Palermo per poi arrivare sui palcoscenici dello Stabile Biondo e del Teatro Bellini. Questi sono luoghi dove nascono collaborazioni con Accursio Di Leo, Franco Scaldati, Aurelio Grimaldi e Roberto Andò, solo per fare alcuni nomi.

Indimenticabile l’esperienza con Luca Ronconi

Tra le esperienze teatrali che non si dimenticano c’è senza alcun dubbio quella del 2007, anno in cui venne scritturato dal Teatro Biondo Stabile di Palermo per un lavoro di Ray Brandbury, dal titolo “Fahrenheit 451”, per la regia di Luca Ronconi.