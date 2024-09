Il Distretto socio sanitario 41 di Palermo offre nuove opportunità di lavoro per assistenti sociali e psicologi. I nove Comuni del Distretto hanno indetto due selezioni per la formazione di una long list di professionisti a cui affidare incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dei servizi sociali.

Il Distretto cerca 8 assistenti sociali e 2 psicologi

Assistenti Sociali

Per le otto posizioni di assistente sociale, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Titolo di studio che consente l’accesso all’esame di stato per le sezioni A e B dell’albo degli Assistenti sociali;

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali;

Almeno tre anni di esperienza professionale specifica come assistente sociale, maturata nel supporto ai distretti socio sanitari, con incarichi affidati direttamente dalla pubblica amministrazione nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC/ADI e nella gestione della piattaforma GePi.

Psicologi

Per i due posti da psicologo, i requisiti specifici sono:

Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento) o laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) e titoli equipollenti o riconosciuti legalmente;

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;

Almeno tre anni di esperienza professionale specifica come psicologo, maturata nel supporto ai distretti socio sanitari, con incarichi affidati direttamente dalla pubblica amministrazione nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC/ADI.

Requisiti generali

Oltre ai requisiti specifici sopra elencati, sono richiesti i seguenti requisiti generali per entrambe le figure professionali:

Possesso di partita IVA o impegno ad aprirla in caso di affidamento dell’incarico;

Assenza di rapporto di lavoro subordinato con uno dei Comuni del Distretto DS 41;

Assenza di rapporti di collaborazione professionale esterna e/o contrattuale con cooperative e/o enti accreditati o aggiudicatari di servizi con il Distretto Socio Sanitario n. 41. In caso di sussistenza di tali rapporti, impegno a recedere dagli stessi in caso di conferimento dell’incarico

Incarichi e compensi

Gli incarichi, della durata di 12 mesi o 28 settimane, saranno retribuiti con un compenso annuale lordo di circa 31.000 euro per gli incarichi di 12 mesi e di 16.800 euro per quelli di 28 settimane.

Come candidarsi

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2023, attraverso la piattaforma InPa.gov. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del bando integrale.