Opportunità di lavoro in Fincantieri: assunzioni a Palermo

Fincantieri, una delle principali aziende specializzate in cantieristica navale, è in continua espansione e ricerca nuovo personale da assumere in diverse sedi in Italia. Attualmente, sono disponibili 10 posizioni aperte in tutto il Paese, da Trieste a Napoli, passando per Genova, Pisa, La Spezia e Palermo.

Profili ricercati

L’azienda è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui software engineer, personale per l’ufficio acquisti, progettisti e supervisori per la sicurezza.

Posizione aperta a Palermo: Supervisore della Qualità

Per la sede di Palermo, Fincantieri ricerca un Supervisore della Qualità di processo/prodotto. Il candidato ideale, inserito all’interno dell’Ufficio Quality Control e a diretto riporto del capo ufficio, avrà la responsabilità di supervisionare le attività legate al processo di fabbricazione dello scafo della nave e dei controlli non distruttivi.

Responsabilità del ruolo

Nello specifico, la risorsa si occuperà di coordinare l’esecuzione, la valutazione e la registrazione dei controlli del Piano dei Controlli Non Distruttivi delle saldature. Dovrà inoltre interfacciarsi con la società armatrice e con i responsabili delle aziende coinvolte nelle attività sopra menzionate. Tra le sue responsabilità rientrano anche la programmazione ed esecuzione dei controlli previsti nel Piano di Controllo Qualità di Produzione (PCQP), come controlli visivi, CND, Q-Gate e patrolling di scafo.

Requisiti e competenze

Per ricoprire il ruolo di Supervisore della Qualità, Fincantieri richiede un diploma tecnico (preferibilmente Istituto Nautico) oppure una Laurea Triennale in ambito tecnico. Costituisce titolo preferenziale la Laurea in Ingegneria Navale. Tra le competenze richieste figurano capacità di coordinamento delle attività, conoscenza dei processi di saldatura e delle tipologie di Controlli non distruttivi (VT, PT, RT, UT, MT, PAUT), capacità di analisi dei dati, conoscenza intermedia della lingua inglese, competenze di leadership e relazionali.

Come candidarsi

Per scoprire tutte le posizioni aperte e candidarsi, è possibile consultare il sito web di Fincantieri.