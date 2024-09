Un murale per non dimenticare: rivive la storia dei “Carusi”

Un nuovo murale, intitolato “I Carusi”, è stato inaugurato a Serradifalco, in via Alessandro Manzoni. L’opera, realizzata dall’artista Giulio Rosk e promossa da Sicilbanca e dalla sua Fondazione Sicana, rappresenta un commosso omaggio ai giovani lavoratori delle miniere di zolfo, simbolo di sacrificio e resilienza dell’entroterra siciliano.

Un invito a tramandare la memoria alle nuove generazioni

Il murale, che ritrae un giovane “caruso” intento al duro lavoro in miniera, vuole essere un monito per le nuove generazioni, affinché non dimentichino il sacrificio di chi li ha preceduti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani al valore della memoria storica e incoraggiarli a diventare custodi del patrimonio culturale del territorio.

L’impegno di Sicilbanca per la cultura e il territorio

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di Sicilbanca volto a promuovere la cultura e la storia locale attraverso l’arte urbana. Già lo scorso febbraio, l’istituto bancario aveva promosso la realizzazione del murale “La Dama di Mitistrato”, sempre a opera di Giulio Rosk, a Marianopoli.

Un messaggio di speranza e cambiamento

Come ha sottolineato il presidente di Sicilbanca, Giuseppe Di Forti, durante la cerimonia di inaugurazione, “Con l’opera ‘I Carusi’ desideriamo coinvolgere i giovani, affidando loro la memoria storica di questa terra e incoraggiandoli a essere protagonisti attivi del loro futuro”. Il murale, dunque, non è solo un tributo al passato, ma anche un messaggio di speranza e cambiamento, che invita a guardare al futuro con fiducia e determinazione.